В Молдове откроются Центры для жертв семейного насилия

В Республике Молдова будут созданы Центры семейной юстиции. Учреждения будут работать по американскому образцу, оказывая комплексную помощь жертвам семейного насилия.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, жертвы насилия в семье смогут получить в центрах социальную, юридическую, психологическую и другую помощь от разных специалистов (правосудие, полиция, социальная помощь и пробация).

Создание Центров семейной юстиции соотносится с целями, намеченными Республикой Молдова в новой Национальной стратегии предупреждения и борьбы с насилием в отношении женщин и домашним насилием на 2018-2023 годы, пишет МОЛДПРЕС.

По официальной статистике, в прошлом году жертвами насилия в семье стали 762 женщины (в том числе 59 девочек и 45 женщин старше 50 лет).