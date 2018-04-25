На прошлой неделе в столице зарегистрировали более 1800 случаев острых респираторных заболеваний

Более 1200 детей в столице, из которых почти 70% дошкольного возраста, заболели ОРВИ на прошлой неделе. Такие данные приводит Центр общественного здоровья Кишинева.

Так, на прошлой неделе в столице зарегистрировано 1812 случаев респираторных инфекций. Среди заболевших больше всего детей до шести лет – 882 случая, 26 из них были госпитализированы.

По данным Муниципального центра общественного здоровья, число случаев ОРВИ на прошлой неделе упало ниже эпидемического порога. В данный период в городе зарегистрировано три случая сезонного гриппа, в том числе два случая у детей. С начала года был зарегистрирован 731 случай заболевания гриппом.

А с начала холодного сезона от гриппа скончались шесть человек, в том числе два ребенка.

Специалисты утверждают, что на прошлой неделе в Республике Молдова эпидемиологическая ситуация по гриппу оставалась на низком уровне. Во избежание заболевания медики рекомендуют гражданам не заниматься самолечением и при первых симптомах простуды обращаться к врачу.