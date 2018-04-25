В столице откроют Музей воды

В здании Водонапорной башни в Кишиневе будет открыт Музей воды. АО „Apă-Canal Chişinău” отмечает, что финансирование будет предоставлено Правительством Румынии, а инвестиции оцениваются примерно в один миллион евро.

Согласно пресс-релизу поставщика, одновременно и в городе Тульча в Румынии будет открыт такой же музей, а действия происходят под эгидой Года столетия, пишет IPN.

"Мы планируем открыть в здании Водонапорной башни Музей воды. Это будет музей широкого профиля, в котором будут представлены различные установки и оборудование, исторические фотографии и документы поставщика из разных этапов истории. Цель проекта в том, чтобы воспитать в посетителях бережное отнрошение к водным ресурсам, экономить воду, и необходимость постоянного внедрения современных технологий безопасной очистки питьевой воды. Кроме того, речь идет об очистке сточных вод, а также о методах рационального потребления воды”, - заявила генеральный директор „Apă-Canal Chişinău” Вероника Херца.



Она отметила, что было выбрано место – Водонапорная башня, называемая Музеем города Кишинев. Она была построена в 1892 году по проекту известного архитектора Александра Бернардацци на самой высокой точке старого города. Вначале в этом здании находился офис учреждения, поставляющего питьевую воду в столице. Одновременно со строительством башни, появилась и первая канализационная сеть в Кишиневе, разработанная во времена примара Карла Шмидта.



„Эти важные события в истории города дает „Apă-Canal Chişinău” моральное право собрать все исторические экспонаты, связанные с водоснабжением и канализацией Кишинева в Музее воды, который заполнил бы важную нишу в музейную сеть столицы”, - сказала Вероника Херца.



Музей в Кишиневе будет построен по образцу других музеев подобного рода.