Перерывы в подаче воды в Кишиневе и пригородах столицы

Потребители по улицам M. Когэлничану, 80 и Н. Йорга, 7-11, останутся в четверг, 26 апреля, без воды. Воды не будет с 09.00 до 15.00 в связи с заменой клапана на Насосной станции по ул. Н. Йорга, 9, передает IPN.

В четверг АО „Apă-Canal Chişinău” планирует прекращение подачи воды и в городе Вадул-луй-Водэ, в зоне отдыха. Воды не будет с 09.00 до 17.00 в связи с запланированными работами.



С 09.00 до 16.00 будет выполнена промывка и дезинфекция водонапорной башни в селе Гидигич, муниципия Кишинев. В результате, подача воды будет прекращена на улицах В. Микле, Г. Уреке, Колумна, Радиакулуй, M. Витязул, Казакулуй, Вэличика Омулуй, Мирча чел Бэтрын, А. Матеевич, Пэчий, В. Костин, Нукарилор, Миорица, Алба-Юлия и Л. Деляну в населенном пункте.



Поставщик призывает потребителей по указанным адресам запастись минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд на период прекращения водоснабжения.



После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.