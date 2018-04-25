На перекрестке Балканского шоссе и Петриканской поставят светофор

На перекрестке Балканского шоссе и Петриканской поставят светофор. Распорядилась об этом Сильвия Раду перед тем, как сложить полномочия исполняющей обязанности мэра. По ее словам, это нужно, чтобы здесь не выстраивались пробки.

"Я распорядилась поставить светофор на перекрестке Балканского шоссе и Петриканской по просьбам жителей этого района. Управление транспорта рассмотрит такую возможность. Уверена, много времени это не потребует", - сказала сложившая полномочия и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.



А в дорожном управлении говорят, что с установкой светофора расширят проезжую часть.



"Максимум через две недели все будет готово. Деньги уже перечислили, скоро мы составим окончательную смету", - отметил директор Exdrupo Адриан Болдуреску.



На Балканском шоссе уже поставили два светофора - на въездах в Дурлешты и Думбраву.







Комментарии

Другие новости