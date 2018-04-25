США выделит молдавским пчеловодам три миллиона леев

30 молдавских пчеловодов стали победителями конкурса, организованного Агентством США по международному развитию. Они получили в подарок по 80 вертикальных ульев. Андрей Бивол из села Бардар Яловенского района говорит, что такой тип улья имеет множество преимуществ.

Пчеловод отмечает, что благодаря расположению рамок, в новых ульях проще разделять сорта меда.



"За счет вертикального устройства проще разделять сорта, выбрать, к примеру, только мед из акации. А в горизонтальных сорта меда смешиваются, и закупочная цена такого меда снижается", - сказал пчеловод Андрей Бивол.



Улей вертикальной конструкции стоит около двух тысяч леев - это в два раза дороже горизонтального. Победители конкурса признались, что покупка таких ульев была бы не по карману.



"Для пчеловодов Молдовы - это большие инвестиции. Пчеловодство пока еще не приносит таких доходов".



В рамках программы USAID еще 400 пчеловодов обучат продуктивному использованию вертикальных ульев.



"Некоторые пчеловоды уже долгие годы используют такие ульи. Мы попросили их поделиться опытом", - отметил председатель Ассоциации пчеловодов РМ Ион Максим.



На программу выделили почти три миллиона леев. Средства предоставила миссия USAID в Молдове.



"В последнее время мы наблюдаем резкий рост развития этой области. Мы бы хотели превратить пчеловодство из хобби в прибыльный бизнес", - сказал представитель USAID в Молдове Карен Хиллиард.



В Молдове ежегодно производится более пяти тысяч тонн меда. 85% объема идет на экспорт. Основным рынком сбыта являются страны Евросоюза, в частности Румыния, Италия и Франция.



