В столице продолжают обновлять дорожную разметку

В столице обновляют дорожную разметку. Начиная с прошлой недели, краску нанесли на 440 квадратных метров пешеходных переходов и более четырех тысяч квадратных метров дорожных линий. На этой неделе работники муниципального предприятия "Exdrupo" трудятся в секторах Ботаника и Рышкановка.

В зависимости от погодных условий и активности движения, разметка продержится от трех до шести месяцев.



"Сегодня работаем днем, так как вчера вечером был дождь. Пришлось ждать, пока высохнет асфальт. В дневное время краска сохнет за 15 минут, в ночное - за 20", - сказал директор МП "Exdrupo" Евгений Вырлан.



Завершить обновление дорожной разметки в столице планируют до начала лета.



На обновление дорожной разметки выделено шесть миллионов леев.





