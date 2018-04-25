Почти девять тонн кокаина обнаружили в грузе бананов в Испании

В Испании полиция обнаружила почти девять тонн кокаина в грузе бананов из Колумбии. Это рекордная партия для Европы, найденная в одном контейнере, сообщается на сайте МВД Испании в среду, 25 апреля.

Наркотики нашли среди 1080 коробок с бананами, которые привезло колумбийское судно в порт Альхесирас в Испании. Общий вес изъятого кокаина составил 8,47 тонн. Как сообщает korrespondent.net, по подозрению в контрабанде наркотиков задержаны шесть человек – четверо в Испании и двое во Франции. Las casi 9 toneladas de cocaína incautadas en el Puerto de Algeciras por la @policia y la Agencia Tributaria estaban ocultas entre las 1.080 cajas de plátanos del contenedor que transportaba un buque procedente de Colombia. pic.twitter.com/CcV5B9SKwx — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) April 25, 2018

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