Книга с автографом Стивена Хокинга выставлена на аукцион

В 1973 году физик еще мог держать ручку и подписал экземпляр «Археологии индустриальной революции».

Стоимость книги начинается с $28 000, торги закончатся в четверг, 26 апреля. Аукционисты описывают этот лот как «фантастический предмет того времени, когда физическое состояние Хокинга ухудшалось, но его интеллектуальные достижения возрастали», сообщает LiveScience.

Эта книга, подписанная Хокингом и несколькими другими учеными, была прощальным подарком коллеге, который покидал пост компьютерного специалиста в Институте астрономии Кембриджа.

В том же 1973 году он опубликовал свой первый космологический труд «Крупномасштабная структура пространства-времени», которая стала классической работой и выдержала десятки переизданий, пишет moya-planeta.ru

Стивен Хокинг скончался в своем доме в Кембридже 14 марта 2018 года.