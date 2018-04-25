Ученые выяснили, почему дети никогда не устают

Университет Южной Австралии провел интересный эксперимент: три группы, состоящие из мальчиков, мужчин и профессиональных спортсменов, крутили педали спортивного тренажера, чтобы ученые могли оценить способность их мышц к восстановлению после интенсивных нагрузок.

Выяснилось, что детские мышцы обладают такой же выносливостью, что и мышцы профессиональных атлетов, а восстанавливаются после нагрузок даже быстрее. Все дело в анаэробной энергии, связанной с силовой выносливостью, считают ученые.

Во время генерации анаэробной энергии в мышцах выделяется лактат, или молочная кислота. Когда в мышцах накапливаются высокие уровни лактата, это вызывает усталость. Поскольку анаэробная система у детей не до конца развита, в мышцах производится меньше молочной кислоты, а значит, они меньше устают даже после длительных нагрузок, пишет moya-planeta.ru

Также выяснилось, что лактат быстрее выводится из крови детей, чем из крови спортсменов, что позволяет детским мышцам быстрее восстанавливаться. Так что десятилетние мальчики кажутся такими неутомимыми в силу того, что их анаэробная система сформирована не до конца.