В Германии отменили премию Echo из-за антисемитского рэпа про Освенцим

В Германии упразднили престижную музыкальную премию Echo ("Эхо") после скандала, связанного с присуждением награды рэпперскому дуэту, в стихах которого прозвучали строчки, признанные антисемитскими.

Речь идет о дуэте Kollegah (псевдоним Феликса Блуме) и Фарида Банго, получивших приз в номинации "Лучший хип-хоп альбом", в котором есть несколько отсылок к трагическому моменту в истории - Холокосту и находившимся в концлагерях заключенным.

Музыкальная индустрия Германии заявила, что не хочет видеть свою премию Echo как платформу для антисемитских настроений, и поскольку репутации этого бренда нанесен столь серьезный ущерб, необходимо все начать сначала.

Еврейское сообщество в Германии в последнее время подвергалось нападкам и угрозам, которые канцлер Ангела Меркель назвала "новым феноменом", отличным от старого, крайне правого антисемитизма, пишет ВВС.

"У нас много беженцев, среди которых люди арабского происхождения, привносящие иную форму антисемитизма в нашу страну", - сказала Меркель.

В среду в Берлине и ряде других городов Германии прошли митинги против этого явления. Их участники призывали надевать ермолки (традиционный еврейский мужской головной убор), чтобы выразить свою поддержку еврейской общине.

Полиция расследует нападение, совершенное в Берлине на двух молодых людей, во время которого заснятый на пленку обидчик выкрикивал антисемитские оскорбления.