Турецкий суд приговорил 13 журналистов оппозиционной газеты Cumhuriyet к заключению по обвинению в поддержке террористических организаций.
Журналисты останутся на свободе до решения суда по апелляции.
Суд счел, что своей работой сотрудники газеты оказывали поддержку "Рабочей партии Курдистана", леворадикальной "Революционной народно-освободительной партии-фронту" и движению опального проповедника Фетхуллы Гюлена, который, по мнению властей, стоял за неудачной попыткой военного переворота в Турции в 2016 году.
Независимая газета Cumhuriyet была основана в 1924 году. Она придерживается оппозиционной линии по отношению к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и часто критикует его.
Среди приговоренных журналистов есть известные авторы. Журналист-расследователь Ахмет Шик, автор книги "Армия Имама", в которой рассказывается о сети сторонников Гюлена в турецких правительственных учреждениях, был приговорен к семи с половиной годам заключения.
Бухгалтер газеты Эмре Ипер получил срок в три года и один месяц по статье о пропаганде терроризма.
Известный карикатурист Муса Карт был приговорен к трем годам и девяти месяцам, главный редактор Мурат Сабунчу - к семи с половиной годам.
Еще трое сотрудников газеты были оправданы, пишет ВВС.
Исполнительного директора газеты Акина Аталая приговорили к семи годам заключения. Поскольку Аталай отбыл уже 542 дня заключения с момента ареста, а другие журналисты остаются на свободе до апелляции, суд постановил освободить и его в ожидании апелляции.
Аталай в беседе с журналистами сказал, что власти взяли его коллег в "заложники", а в качестве "выкупа" требуют саму газету. "Эту газету не купить за деньги [...] наши коллеги покажут, что значит заниматься журналистикой", - добавил он.
Cumhuriyet ("Республика") считается старейшей газетой в стране: она была основана в 1924 году одним из соратников основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Редакция газеты находится в Стамбуле, у нее также есть представительства в Анкаре и Измире.
На сегодняшний день Cumhuriyet - одно из немногих изданий в Турции, находящихся в открытой оппозиции к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Это также одна из немногих оппозиционных газет, которые не были закрыты после попытки госпереворота.
Накануне суда газета вышла с передовицей "Хватит этой жестокости", а после приговора на ее сайте появился заголовок "Вы будете посрамлены в истории".
Эрдогана обвиняют в ущемлении свободы прессы. В марте этого года по обвинению в связях с организацией Фетхуллы Гюлена уже были приговорены 25 журналистов.
Приговор вызвал протест международного Комитета защиты журналистов. "Турецкие власти должны перестать приравнивать журналистику к терроризму и освободить десятки журналистов, которые сели в тюрьму только за то, что делали свою работу", - говорится в заявлении организации.
Комментарии
- Во Франции выявили более 400 "доноров" террористических организаций
- В Турции осудили 15 сотрудников оппозиционной газеты
- В Индии школьный автобус столкнулся с поездом, погибли 13 детей
- Вооруженный мужчина напал на представительство Ирана в Вашингтоне
- На предприятии в Чехии произошла утечка фенола, пострадали 20 человек
- Почти девять тонн кокаина обнаружили в грузе бананов в Испании
- В центре Кабула прогремел взрыв
- Глава Мадрида объявила об отставке после публикации видео с кражей кремов на 40 евро
- Британия минутой молчания почтит память жертв теракта в Манчестере
- Украина пустит "с молотка" завод, строивший авианосцы
- Опрос Gallup: Молдова опередила Румынию и США в рейтинге эффективности правительств
- Во Франции выявили более 400 "доноров" террористических организаций
- В Турции осудили 15 сотрудников оппозиционной газеты
- В США бывший полицейский оказался маньяком
- В Перу неизвестный поджег женщину в автобусе
- Ученые выяснили, почему дети никогда не устают
- В Испании нашли двойника Трампа
- Неизвестный мужчина похитил ребенка с детской площадки
- Застрявший в сливе бассейна мальчик более 9 минут провел под водой. Видео
- Книга с автографом Стивена Хокинга выставлена на аукцион
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. В голову придут плодотворные идеи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Активный, творческий день. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День вряд ли будет богат событиями. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня возможны перемены. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вы будете душой компании. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md