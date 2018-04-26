В Молдове произошло два землетрясения за сутки

Согласно данным Национального института исследований и разработок в области физики Земли, в ночь со среды на четверг 26 апреля, в 3:45 утра, в Черном море произошло землетрясение магнитудой 3,9 баллов по шкале Рихтера.

Сообщается, что эпицентр землетрясения был зафиксирован на глубине в 27 км, пишет mediafax.ro.

Напомним, что это второе землетрясение, произошедшее спустя несколько часов после первого.

По данным румынских сейсмологов, сильное землетрясение произошло накануне вечером в сейсмической зоне Вранча в Румынии. Магнитуда подземных толчков составила 5 баллов по шкале Рихтера.

Эпицентр находился на глубине 144-х км. Толчки ощущались и в Молдове, особенно в южной и центральной части страны.

По данным Службы чрезвычайных ситуаций, никаких происшествий в результате землетрясения зафиксировано не было.





