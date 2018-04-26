Житель столицы украл мобильный телефон в супермаркете

Житель столицы украл мобильный телефон, забытый одной из посетительниц столичного супермаркета в корзине для покупок. Примечательно, что в момент совершения преступления мужчина держал на руках маленького ребёнка.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что подозреваемый достаёт телефон из корзины и держа его в руках, расплачивается за покупки.

Вскоре с заявлением о пропаже телефона в полицию обратилась 28-летняя девушка. Она оценила сумму ущерба в 5200 леев.

Теперь мужчину разыскивают правоохранительные органы. Ему грозит от 67 500 леев штрафа или от 120 до 140 часов труда на пользу общества или лишение свободы сроком на 4 года.





