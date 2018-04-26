На бельцкого судью Олега Чумаша завели уголовное дело

Бельцкий судья Олег Чумаш - фигурант уголовного дела. Высший совет магистратуры удовлетворил запрос генерального прокурора Эдуарда Харунжена об уголовном преследовании Чумаша. Во время следствия он продолжит работу.

"Об отстранении от должности запроса не было, учитывая, что он обвиняется в преступлении, совершенном по неосторожности", - сказал председатель ВС Виктор Мику.



ДТП с участием судьи произошло 13 апреля в Фалештах. По данным полиции, автомобиль, за рулем которого, предположительно, находился Олег Чумаш, врезался в мотоциклиста, который вылетел на тротуар и сбил пешехода. Водитель мотоцикла скончался по дороге в больницу, а пешеход был госпитализирован с переломом ноги.



36-летний Олег Чумаш стал судьей в Бельцах в 2011 году. До этого он был прокурором в Фэлештском районе.





