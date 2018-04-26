О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Пятый многофункциональный центр открыли в Сынжерейском районе
// фото: Moldovenii.md
12:05, 26 Apr 2018
просмотров 38 | комментариев 0

В Сынжерейском районе открыли пятый по счету многофункциональный центр. В "едином окне" гражданам окажут более тысячи различных услуг, которые ранее предоставляли в кадастровой службе, предприятии Registru или в службе гражданского состояния.

Люди рады, что больше не будут терять время и деньги. 


Операторы говорят, что гордятся новым местом работы.

"Что касается кадастра, все оформляется очень быстро. За два дня у нас практически не было очереди".

"Удобно, клиенты не стоят в очереди, работа идет быстро, нет проблем с электронной очередью. Очень хорошо".

Агентство государственных услуг инвестировало в строительство учреждения почти семь миллионов леев. 

"Этот центр - один из самых современных в стране, оборудованный всем необходимым. За неделю-две персонал привыкнет к технологиям. Согласно нашим опросам, граждане очень довольны услугами", - сказал директор Агентства госуслуг Сергей Рэиляну. 

"Это очень удобно, за всеми нужными документами гражданин приходит только один раз. Люди постоянно мне жаловались, что стоят в очередях. Думаю, теперь жалоб будет меньше", - отметил председатель Сынжерейского района Василий Марандюк. 

"Наша цель - деполитизировать учреждения и во всех областях учитывать интересы граждан", - сказала депутат ДПМ Виолетта Иванов. 

Агентство государственных услуг было создано правительством в мае прошлого года в рамках реформы центральной публичной администрации. Новая структура переняла полномочия регистрационной и лицензионной палат, госпредприятия Кадастру, и службы гражданского состояния. 
До сих пор центры открыли в Страшенах, Кагуле, Комрате и Окнице. Шестой многофункциональный центр откроют в Чадыр-Лунге.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. В первой половине дня возможны нарушения планов.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Активный, творческий день. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День вряд ли будет богат событиями. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня возможны перемены. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня вы будете душой компании. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Андрея Нэстасе уже поддерживают не только олигархи Цопа! Оказывает поддержку и Майя Санду
автор,
telegraph.md
Loading...