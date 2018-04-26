Пятый многофункциональный центр открыли в Сынжерейском районе

В Сынжерейском районе открыли пятый по счету многофункциональный центр. В "едином окне" гражданам окажут более тысячи различных услуг, которые ранее предоставляли в кадастровой службе, предприятии Registru или в службе гражданского состояния.

Люди рады, что больше не будут терять время и деньги.





Операторы говорят, что гордятся новым местом работы.



"Что касается кадастра, все оформляется очень быстро. За два дня у нас практически не было очереди".



"Удобно, клиенты не стоят в очереди, работа идет быстро, нет проблем с электронной очередью. Очень хорошо".



Агентство государственных услуг инвестировало в строительство учреждения почти семь миллионов леев.



"Этот центр - один из самых современных в стране, оборудованный всем необходимым. За неделю-две персонал привыкнет к технологиям. Согласно нашим опросам, граждане очень довольны услугами", - сказал директор Агентства госуслуг Сергей Рэиляну.



"Это очень удобно, за всеми нужными документами гражданин приходит только один раз. Люди постоянно мне жаловались, что стоят в очередях. Думаю, теперь жалоб будет меньше", - отметил председатель Сынжерейского района Василий Марандюк.



"Наша цель - деполитизировать учреждения и во всех областях учитывать интересы граждан", - сказала депутат ДПМ Виолетта Иванов.



Агентство государственных услуг было создано правительством в мае прошлого года в рамках реформы центральной публичной администрации. Новая структура переняла полномочия регистрационной и лицензионной палат, госпредприятия Кадастру, и службы гражданского состояния.

До сих пор центры открыли в Страшенах, Кагуле, Комрате и Окнице. Шестой многофункциональный центр откроют в Чадыр-Лунге.



