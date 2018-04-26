Качество связи молдавских мобильных операторов будут измерять по европейским стандартам

Качество связи, предоставляемой мобильными операторами, будут проверять с помощью современного оборудования. Этим займется Национальная служба по управлению радиочастотами и кибернетической безопасностью. Кабмин одобрил законопроект, согласно которому измерения будут проводиться в соответствии с европейскими стандартами.

"Мы оказались в парадоксальной ситуации, так как существуют критерии, оговоренные в лицензии для оператора, которые мы не могли проверить и запрашивали непосредственно у операторов. Теперь у нас есть Служба, у которой будет необходимое оборудование", - cказал премьер-министр Павел Филип.



Национальная служба по управлению радиочастотами и кибернетической безопасностью будет передавать данные соответствующим контролирующим органам. Ранее премьер Павел Филип выразил недовольство качеством мобильной связи, в особенности, когда ездил по районам, и потребовал решить эту проблему.





