Кишинев и Тирасполь достигли важных договоренностей

Переговоры между Кишиневом и Тирасполем в последнее время стали интенсивнее, что привело к достижению важных результатов. В частности, сторонам удалось подписать протокол, согласно которому владельцы приднестровских машин смогут выезжать за границу. Об этом заявила вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник в эфире ток-шоу "Фабрика".

"Мы наблюдаем позитивную динамику, и с точки зрения рабочих групп, и между политическими представителями Кишинева и Тирасполя. Только с начала этого года по вопросу автотранспорта мы провели около 25 заседаний", - сказала вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник.



Вице-премьер отметила, что реализуются все четыре пункта пакета "Берлин плюс".



"Кишинев всегда стремился вернуть контроль в отношении школ. Я имею в виду восемь школ с преподаванием на латинской графике. Кроме того, речь идет о праве свободного передвижения", - отметила вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник.



Кристина Лесник считает, что переговоры между Кишиневом и Тирасполем стали продуктивнее благодаря их деполитизации и сотрудничеству в интересах граждан.



"Мы делаем это не для того, чтобы так-называемые приднестровские власти получили нейтральные номера. Мы говорим о людях, проживающих на обоих берегах Днестра, мы хотим создать для них благоприятные условия, которые повысят качество жизни", - добавила вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник.



Новый раунд переговоров в формате 5+2 может пройти в мае в столице Италии. Об этом сообщил спецпредставитель итальянского председательства ОБСЕ по урегулированию приднестровского конфликта Франко Фраттини. Последний раунд переговоров в формате 5+2 состоялся в Вене в конце ноября прошлого года.





