В США гусь напал на гольфиста. ФОТО

Юный гольфист участвовал в школьном турнире, когда на него неожиданно напал гусь.

Как сообщает UPI, серия фотографий нападения опубликована в твиттере школы с комментарием: «Кто сказал, что гольф — это скучно?»

Жертва нападения Девон Гилсон-Питс сказал, что только его гордость была задета, в своем посте на Facebook он написал: «До вчерашнего дня я не думал, что гольф может быть таким веселым. Мы здорово поиграли вчера, и не без приключений», пишет moya-planeta.ru.





