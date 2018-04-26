Вооруженный мужчина напал на представительство Ирана в Вашингтоне

Мужчина, вооруженный пистолетом и ножом, напал на представительство Ирана в Вашингтоне. Один человек с серьезными ранениями госпитализирован.

Прибывшие на место правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 55-летний Алирез Фахар из Техаса, сообщает WJLA.

По словам свидетелей, во время нападения он что-то выкрикивал на фарси (официальный язык Ирана. — iz.ru). Мужчина разбил телевизоры, компьютерные мониторы и окна в помещении.

В Соединенных Штатах Америки у Тегерана нет посольства, но есть так называемая Секция интересов Исламской Республики Иран при дипмиссии Пакистана, где обрабатывают визы и паспорта. Она служит консульским представительством страны в США, сообщает iz.ru.







