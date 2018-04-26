Ученые назвали простой способ борьбы с депрессией

Международная научная группа выяснила, что физическая активность способна предотвратить развитие депрессии, сообщает портал EurekAlert.

Отмечается, что ученые проанализировали данные 49 когортных исследований, в которых приняли участие 266 939 психически здоровых пациентов. Из них 47% анкет принадлежало мужчинам.

Средний срок мониторинга составил 7,4 года. В ходе наблюдения учитывались такие факторы, как масса тела, наличие вредных привычек и общие физические показатели, передает korrespondent.net.

Специалисты установили, что люди с более высоким уровнем физической нагрузки меньше подвержены риску возникновения депрессии, независимо от их возраста или места проживания.

По мнению ученых, исследование должно способствовать популяризации здорового образа жизни. Они планируют проанализировать влияние различных видов спорта на вероятность развития депрессии и установить необходимый уровень активности.