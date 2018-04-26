Показан люксовый электрокроссовер Mercedes-Maybach

Компания Daimler AG представила электрокроссовер Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Концепт получил несколько своеобразные дизайнерские решения и относится к классу премиум-автомобилей. Об этом пишет Gagadget.

По информации издания, новинка имеет две пары электродвигателей, мощность которых составляет 550 кВт, передает korrespondent.net. Это соответствует 750 лошадиным силам.

Также новинка получила полный провод. Максимальная скорость электрокроссовера составляет 250 километров в час.

Автомобиль оснащен аккумулятором на 80 кВтч, расположенным на полу. Батареи оснащены системой быстрой зарядки постоянным током.

Кроссовер можно заряжать как от обычной домашней сети, так и с помощью фирменной беспроводной зарядки.

Салон автомобиля отделан металлом и натуральным деревом, и укомплектован всем необходимым, для ощущения повышенного комфорта.