Опрос Gallup: Молдова опередила Румынию и США в рейтинге эффективности правительств

Международная ассоциация Gallup International в ноябре-декабре 2017 г. в рамках ежегодного глобального опроса собрала мнения жителей планеты. Молдова опередила Румынию и США в рейтинге эффективности работы правительств и заняла 36 место.

Глобальный опрос жителей планеты, посвященный итогам уходящего года и оценке гражданами деятельности правительств их стран проживания охватил почти 54 тысячи человек в 52 странах мира, сообщает point.md со ссылкой на 1prime.ru.

Только один из трех жителей планеты благоприятно оценивает деятельность правительства своей страны. Весьма значительны различия в этом вопросе как между глобальными регионами, так и внутри некоторых макрорегионов.

Лидером в индексе правительств стали Филиппины, на второй строчке оказался Вьетнам, а замкнула тройку лидеров Индия. Среди европейских стран наиболее высоко оказались Албания (17 место), Сербия (18 место), Польша (21), Германия (24), Франция (25). США заняли в рейтинге 41 строчку. Замыкают список рейтинга Хорватия, Япония и Латвия.

Россия заняла 16 строчку, говорится в совместном исследовании Gallup International и "Ромир". В России почти каждый второй опрошенный (46%) согласен с оценкой действующего правительства как эффективного. Каждый третий россиянин (33%) считает, что власть уважает его мнение. И четверо из десяти респондентов (44%) согласны с тем, что "правительство ведет страну в правильном направлении".

На вопрос "насколько вы согласны с утверждением, что вашему правительству подходит определение "эффективное"?" наибольшее количество положительных ответов было зафиксировано на Филиппинах (78%), в Бангладеш (75%) и Вьетнаме (75%). Наименьшее количество согласившихся с этим суждением проживает в Латвии (3%), Японии (6%) и Хорватии (10%).

Оценка выбранного правительством курса развития как "правильного" вновь оказалась наиболее высока на Филиппинах (79%), во Вьетнаме (76%) и Индии (74%). Стратегию развития страны, претворяемой в жизнь действующим правительством, в наименьшей степени разделяют жители Мексики (8%), ЮАР (8%) и Латвии (9%).