Столичный адвокат и его сожительница сорвали судебное заседание сообщением о бомбе

Полиция установила авторов ложного сообщения о бомбе, заложенной в здание Кишиневского суда. Ими оказались столичный адвокат и его сожительница.

Несуществующее взрывное устройство они придумали, чтобы не идти на судебное заседание, назначенное на 10 апреля.



По информации прокуроров, звонок сделала сожительница адвоката из парка Валя Морилор, а использованную сим-карту пара выбросила в озеро. Они задержаны на 72 часа и вину признают. Им грозит штраф до 42 500 леев или до двух лет лишения свободы.