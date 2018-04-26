Пожарные проверят более тысячи развлекательных учреждений страны

Пожарные и спасатели проведут проверку соблюдения пожарной безопасности на более 1000 объектах, в том числе в театрах, кинотеатрах и концертных залах. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу.

Как передает Инфотаг, уже было проверено более 500 объектов. Инспекции проводятся по требованию премьер-министра Павла Филипа для предупреждения пожаров масштаба, подобных трагедии в одном из торговых центров города Кемерово, произошедшей 25 марта. На прошлой неделе в Кишинев произошло два сильных пожара - в одном из институтов Академии наук и в одном из торговых центров Кишинева.

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