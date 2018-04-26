В Британии предложили раскрыть имена россиян, хранящих активы в офшорах

Группа депутатов британского парламента требует принятия законопроекта, который обязал бы власти заморских территорий — Британских Виргинских и Каймановых островов — раскрывать личности бенефициаров компаний, хранящих там деньги. Об этом сообщила газета The Times.

Лоббисты законопроекта отмечают, что до сих пор заморские территории не выполняли действующее в Великобритании требование о разглашении информации о собственниках офшорных активов. Это, как считают сторонники инициативы, позволяет бизнесменам, "в том числе из России", отмывать деньги, которые затем идут на финансирование преступной деятельности.

По словам консерватора Эндрю Митчелла, такой закон необходим, чтобы удостовериться, что "грязные деньги не отмываются под британским флагом где бы то ни было в мире". Митчелл также заявил, что инициативу поддержат 19 однопартийцев-заднескамеечников, что "более, чем достаточно", чтобы продвинуть ее в правительстве, пишет РИА Новости

Процесс реформирования налоговых гаваней начался в 2013 году под руководством тогдашнего премьера Дэвида Кэмерона. С тех пор в Великобритании публикуется реестр бенефициаров компаний-однодневок, однако правительство не смогло распространить действие закона на заморские территории. В новом законопроекте предлагается обязать офшоры провести "реформу открытости" к 2020 году. Обсуждение инициативы должно пройти во вторник, 1 мая.





