Самолет времен Второй мировой войны упал в США: погибли два человека

При крушении частного самолета времен Второй мировой войны на авиабазе ВМС США Кингсвилл в Техасе погибли два человека, сообщает газета Caller Times со ссылкой на официального представителя авиабазы Кевина Кларка.

По словам Кларка, инцидент произошел в 12.30 в среду (20.30 млд). Практически сразу же после взлета самолет T-6 Texan потерпел крушение и загорелся. Пилот и один пассажир погибли. Авиационные власти США выясняют причины крушения, пишет РИА Новости

Как сообщается на сайте компании Boeing, легкий учебный самолет T-6 Texan применялся для обучения летчиков-истребителей в армии США и Великобритании, а также в других воздушных силах стран Британского Содружества во время Второй мировой войны и в послевоенное время. Texan был создан на базе самолета ВС-1, который изначально производился для ВВС США. Серийное производство T-6 Texan началось в 1937 году. Всего было построено 15 495 самолетов T-6 различных модификаций.







