США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Военно-воздушные силы США провели испытания баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III, заявили в пресс-службе ВВС.

Это первые подобные испытания в текущем году, предыдущие прошли в августе прошлого года. Первоначально испытания планировались на февраль, но были перенесены, пишет РИА Новости

У запущенной ракеты не было боевой части. Испытания признали состоявшимися, головная часть ракеты попала в намеченную цель. Ракету запустили с базы Ванденберг на юге штата Калифорния.

В настоящее время Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, всего Соединенные Штаты располагают 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года.







