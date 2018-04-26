Лондон может раскрыть хранящих деньги в офшорах олигархов из РФ

Британский парламент может 1 мая проголосовать за законопроект, который позволит раскрыть имена российских олигархов, хранящих активы на находящихся под суверенитетом Великобритании заморских территориях. Об этом вечером 25 апреля сообщила британскаягазета The Times.

До настоящего времени налоговые оазисы вроде Британских Виргинских островов и Каймановых островов отказывались последовать примеру Соединенного Королевства и не раскрывали личности бенефициаров хранящихся под их юрисдикцией активов. Сторонники поправок считают, что подобная секретность делает возможным отмывание денег, что в свою очередь способствует коррупции и росту преступности, в том числе в России, пишет издание.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии пообещала, что будут приняты более жесткие меры в отношении приближенных российского президента Владимира Путина. На следующей неделе группа парламентариев из Консервативной партии, а также Лейбористской, Шотландской национальной и других оппозиционных партий намерены призвать Мэй подкрепить свои слова делами, указывает газета.

При этом The Times ссылается на бывшего министра по вопросам международного развития, консерватора Эндрю Митчелла, заявившего, что законопроект поддерживают 19 его однопартийцев, что "более чем достаточно", чтобы преодолеть сопротивление консервативного правительства меньшинства, передает dw.com.

"Тереза Мэй в настоящее время ведет мир к тому, чтобы противодействовать попыткам России бросить вызов международным нормам. Но если она собирается исполнять обещания, то должна позаботиться о том, чтобы грязные деньги, за счет которых финансируются худшие злоупотребления, не укрывались под британским флагом, в какой бы то ни было точке мира", - подчеркнул Митчелл. Законопроект инициирован членом Лейбористской партии Маргарет Ходж.