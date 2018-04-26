В Кишиневе почтили память жертв Чернобыльской катастрофы

Марш и митинг в память о жертвах Чернобыльской катастрофы состоялись сегодня в Кишиневе.

Мероприятия были организованы Общественной организацией «Союз Чернобыль Молдовы» по случаю 32 годовщины катастрофы, передает Молдпрес.

Мероприятия стартовали с церемонии возложения цветов к памятнику Штефану чел Маре, а потом прошел марш памяти и митинг у Мемориала жертвам Чернобыля.

26 апреля 1986 года в 01:23 ночи на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв. Всех жителей города и окрестностей эвакуировали из-за высокого уровня радиации. Впоследствии тысячи людей, среди которых и жители Молдовы, приняли участие в работах по ликвидации последствий аварии, многие из которых погибли в результате облучения.