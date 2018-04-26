В Молдове будет установлен максимальный срок временного освобождения под залог

Временное освобождение под судебный контроль и временное освобождение под залог будет применяться максимум на 60 суток. Закон о внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс будет опубликован в завтрашнем номере "Официального монитора".

Согласно изменениям в законодательстве, по истечении 60 суток судья, распорядившийся о применении такой меры, должен будет высказаться насчет необходимости сохранения меры. В настоящее время закон не предусматривает максимальный срок, на который может быть введена данная мера, отмечает Молдпрес.

Так, в случае лиц, обвиняемых в правонарушениях, по которым закон предусматривает тюремное заключение на срок до 12 лет, эта мера может применяться не более одного года. Однако если предъявлены обвинения за преступления, наказание по которым предусматривает лишение свободы на срок более 12 лет, временное освобождение под судебный контроль может применяться в течение максимум 2 лет.

В то же время максимальный период временного освобождения под залог аналогичен периоду, применяемому к временному освобождению под судебный контроль.