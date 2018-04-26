Взломщики iPhone оказались жертвами шантажа хакеров

Группа хакеров начала шантажировать программистов из компании GrayKey, разработавших технологию по разблокировке iPhone. Неизвестные публикуют фрагменты кода в открытом доступе и требуют от GrayKey два биткоина. Об этом пишет Motherboard.

Разработчики подтвердили изданию утечку данных, которой воспользовались злоумышленники для вымогательства.

Созданная GrayKey технология якобы может помочь разблокировать практически любой современный iPhone, обходя стандартную защиту паролем.

Свою технологию специалисты продают правоохранительным органам. В то же время утечка кода может сделать их работу бесполезной, передает korrespondent.net.

Позднее программисты выяснили, что к злоумышленникам попал только код интерфейса устройства, ранее уже попадавший в открытый доступ по ошибке. В итоге разработчики заблокировали доступ к интерфейсу, чтобы обезвредить хакеров.