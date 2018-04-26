ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

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