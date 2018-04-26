"Преступление века" в Киеве: воришка с чулком на голове украл коврик под офисом. ВИДЕО

В Киеве попал на видео воришка, укравший коврик под офисным зданием, сообщает в четверг, 26 апреля, паблик Киев Оперативный.

"У нас тут преступление века и преступник века на одном видео! Сырецкая 5, корпус 3 (вход со стороны Скляренко), в ночь с 24 на 25 апреля украли коврик под офисным зданием. Парниша ходил вокруг коврика, пробовал, снимается ли он, а потом через минут 15 вернулся с чулком на голове, забыв его одеть, как полагается, скрутил коврик и убежал", - цитирует сообщение korrespondent.net.