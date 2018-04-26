Бывшая стриптизерша Вероника Бэкхем получила в наследство от своего клиента крупную сумму. Мужчина являлся сотрудником канала HBO и завещал ей 223 тысячи долларов. Об этом пишет The Sun.
Сообщается, что Бэкхем познакомилась с Мики Лиу, директором по информационным технологиям HBO, в июле 2014 года. Встреча произошла в стрип-клубе Атлантик-Сити, где работала женщина.
По ее словам, она подружилась с Лиу и они начали общаться регулярно. Известно, что мужчина страдал от диабета, ожирения и хронического алкоголизма. Скончался он, находясь у себя дома.
В завещании Бэкхем была указана бенефициаром его пенсионных счетов и страхового полиса.
Сестра Лиу подала в суд на наследницу, отметив, что не верит в подобного рода дружбу и обвинила ее в манипулировании мужчинами.
Судья заявил, что иск не может быть удовлетворен, поскольку оспаривать право на наследство может лишь наследник первой очереди, то есть бывшая девушка Лиу. Тем не менее, сестра погибшего Мэй Лиу намерена продолжать борьбу с бывшей стриптизершей, передает korrespondent.net.
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