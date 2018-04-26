Блогер запустил чесночный хлеб в стратосферу

Блогер запустил чесночный хлеб в стратосферу. Таким образом он хотел проверить, изменится ли его вкус.

Осуществить этот необычный план британскому блогеру Тому Скотту помогли эксперты из компании Random Aerospace, которая специализируется на необычных полетах с метеорологическими шарами, передает Моя планета.

Скотт заявил, что идея запустить багет в космос появилась во время дружеской беседы в пабе, но потом переросла в настоящий эксперимент. Хлебное изделие закрепили в специальном контейнере, оборудованном камерой и GPS-датчиком, а затем запустили вверх на воздушном шаре. Багету удалось подняться на высоту 35 км и достичь стратосферы. Камера работала на протяжении всего полета, что позже можно было наблюдать в видео, которое блогер выложил на своем официальном канале в YouTube.

После успешного окончания полета команда Скотта отследила место приземления багета. Экспертная группа на месте попробовала хлеб, чтобы оценить, как повлияло на него пребывание в стратосфере. Выяснилось, что вкусовые качества багета не изменились, но Скотт отметил, что он очень холодный.