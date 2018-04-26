По его словам, в книге описана история династии «от Эйгона I Завоевателя до регентства Эйгона III Драгоньей погибели — с их женами, войнами, братьями и сестрами, детьми, друзьями, соперниками, законами, путешествиями и разными другими вещами».

Он подчеркнул, что это не роман, а сочинение в жанре «вымышленной истории», передает meduza.io.

Мартин заявил, что следующей его книгой должна стать «Ветры зимы» — долгожданная шестая часть серии книг «Песни льда и пламени», по которой снят сериал «Игра престолов».

«Нет, зима пока не близко… По крайней мере, не в 2018-м. Вам придется подождать „Ветров зимы“», — написал Мартин