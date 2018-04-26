Обезьяна покусала двухлетнего мальчика на выставке зверей

Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело против организаторов выездной выставки животных, выпустивших из клетки обезьяну, которая затем укусила за руку двухлетнего ребенка.

Инцидент произошел в одном из торговых центров города Архангельска, где проводилась временная выездная выставка животных.

"Организаторы не обеспечили безопасность детей. Одна из обезьян, находившаяся вне специальной клетки, повела себя агрессивно и набросилась на двухлетнего мальчика, укусив его за руку", — рассказал в пресс-службе ведомства.

Как сообщает РИА Новости, дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.







