"ВКонтакте" начала предупреждать о спойлерах в новых "Мстителях"

В соцсети «ВКонтакте» появились предупреждения о спойлерах в супергеройском фильме «Мстители: Война бесконечности», который вышел в американский прокат 23 апреля, сообщили TJ в пресс-службе соцсети.

Над записями, в которых говорится о новой картине, появятся надписи «Возможны спойлеры: Мстители». Текст подобных записей должен сворачиваться до фразы «Показать полностью…». Функция стала доступна пользователям умной ленты новостей в полной версии «ВКонтакте», а также приложениях соцсети для Android и iOS.

Как отметили представители «ВКонтакте», они совместно с «экспертами по франшизе» составили список ключевых слов, которые могут раскрыть сюжетные повороты в «Мстителях». Защита от спойлеров будет действовать до 7 мая, передает tjournal.ru.

«ВКонтакте» не в первый раз включает спойлер-защиту в соцсети. Ранее компания предупреждала пользователей о сюжетных поворотах в «Твин Пиксе», «Игре Престолов» и «Шерлоке».

«Война бесконечности» станет самым масштабным кроссовером в 10-летней истории киновселенной Marvel. Режиссёры, братья Руссо посоветовали фанатам отключиться от интернета, чтобы избежать спойлеров. Большая часть актёрского состава работала с поддельными сценариями и в отдельном ролике призвала не раскрывать сюжетные повороты.