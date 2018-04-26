Ученые рассказали, какой шоколад полезен для здоровья

Употребление темного шоколада с высоким содержанием какао улучшает иммунитет и повышает мозговую активность. К такому выводу пришли медики из Университета Лома-Линда в США, об их работе пишет EurekAlert.

В своей работе ученые сфокусировались на влиянии на организм какао, в то время как предыдущие исследования касались преимущественно изучения воздействия сахара.

В результате медики установили, что ежедневное употребление шоколада с содержанием какао не менее 70 процентов положительно влияет на иммунитет человека, пишет РИА Новости

Эксперименты показали, что шоколад улучшает межклеточные сигнальные пути, которые участвуют в активации Т-клеток, ответственных за иммунную реакцию.

Кроме того, употребление всего 48 граммов шоколада оказалось достаточным для улучшения способности к обучению и запоминанию. Так, электроэнцефалограмма выявила повышение активности мозга в гамма-области (на частоте от 25 до 100 герц).

Также выяснилось, что шоколад влияет на экспрессию генов, связанных с передачей сигналов нейронами и сенсорным восприятием.

Ранее американские ученые установили, что содержащееся в винограде и какао фенольное соединение ресвератрол обладает антивирусным эффектом.





