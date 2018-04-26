Убийство мужчины в центре Киева: задержан подозреваемый

Украинские правоохранители раскрыли убийство мужчины, которое произошло в центре Киева 6 марта. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры в соцсети Facebook.

Нападавшим оказался 42-летний местный житель, который ранее дважды привлекался к уголовной ответственности.

Установлено, что во время внезапного конфликта, который возник между потерпевшим и подозреваемым, последний нанес мужчине один удар ножом в область правого бедра, чем вызвал острую кровопотерю и шок, что привело к смерти раненого в карете скорой помощи.

На данный момент злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении, передает korrespondent.net.

6 марта в центре Киева на улице Лютеранской неизвестный напал с ножом на мужчину, раненый скончался в карете скорой помощи.