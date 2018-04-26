Эксперт: купить жилье в Молдове стало проще, чем 10 лет назад

Купить квартиру в Молдове сейчас намного проще, чем десять лет назад.

Как отмечает эксперт "IDIS Viitorul" Вячеслав Ионицэ, если в 2008 году покупка квартиры площадью 70 квадратных метров обходилась почти в 31 среднегодовую зарплату, то в 2017-ом - немногим более 11 среднегодовых зарплат. По прогнозам, в нынешнем году цены снизятся до уровня немногим выше 10 среднегодовых зарплат.



Эксперты объясняют такую тенденцию падением цен на жилье и ростом средней зарплаты по экономике. Между тем агенты по недвижимости отмечают также позитивное влияние программы "Prima Casa", пишет publika.md . Ее запустили в этом году по инициативе премьера Павла Филипа. Воспользоваться ею могут имеющие постоянное место работы граждане в возрасте до 45-ти лет.

Процентная ставка по ипотечному кредиту, полученному по программе "Prima Casă" - около девяти процентов, а авансовый платеж - всего десять процентов.

Гарантом приобретения жилья в этой программе выступает государство, а гарантийный фонд достигает миллиарда леев.