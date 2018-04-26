Крупные компании меняют фирменные эмодзи с пистолетами

В 2016 году компания Apple изменила дизайн фирменной пиктограммы с револьвером, заменив ее на изображение игрушечного водяного пистолета. С двухлетним запозданием примеру компании из Купертино последовали другие IT-гиганты.

Как сообщает интернет-издание, компании WhatsApp, Samsung и Twitter уже изменили облик своих эмодзи, изображающих револьверы, превратив огнестрельное оружие в игрушечное. В ближайшее время также поступят Google, Facebook и Microsoft. Так, Google и Microsoft уже опубликовали изображение новых иконок. При этом стоит отметить, что до 2016 года Microsoft использовала иконку с напоминающим игрушку бластером, но затем заменила ее на эмодзи с револьвером.

Ожидается, что новые иконки Google и Microsoft станут доступны пользователям вместе с обновленными версиями Android и Windows 10, передает newsru.com.

Как пишет TJ, замены эмодзи оружия в 2016 году требовали активисты, выступающие за ужесточение закона о ношении оружия. Два года спустя почти все технологические компании впервые высказались в поддержку введения контроля за оружием. Это произошло на фоне новых протестов и инцидентов со стрельбой в школах.