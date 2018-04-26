В Израиле из-за бури и дождей погибли двое несовершеннолетних

В Израиле из-за бури в среду, 25 апреля, погибли два человека. Практически по всей стране прошли сильные дожди с грозами, выпал град. Был причинен ущерб деревьям, автомобилям и инфраструктуре, сообщает NEWSru Israel.

В национальном парке "Мамшит" около Димоны погиб 17-летний бедуин, которого унесло потоком воды. В районе Маале-Амос было найдено тело арабской девочки-подростка, ставшей жертвой наводнения. Родственники погибшей сообщили, что ее унесло потоком воды, когда она гнала домой стадо овец.

Десятки людей пострадали в результате града или падения веток и деревьев. Многим потребовалась врачебная помощь в связи с переохлаждением, передает newsru.com.

Больше всего осадков выпало на севере страны, а также на востоке и юго-востоке. Возникли затопления в низинах. В южных и центральных районах после дождя поднялся сильный ветер.

Из-за дождей и локальных затоплений возникли проблемы с движением транспорта по некоторым трассам. Во многих районах отключилось электричество, не работали светофоры. В городах образовались автомобильные пробки.

В связи со сложными погодными условиями на несколько часов был закрыт для приема и вылета авиарейсов аэропорт Сде-Дов в Тель-Авиве. Входящие рейсы перенаправляли в международный аэропорт имени Бен-Гуриона.

В одном из торговых центров в Ришон ле-Ционе обрушился подвесной потолок. К счастью, никто не пострадал. Ливень привел к затоплению торгового центра "Ротшильд".