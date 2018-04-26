Южнокорейская компания Samsung Electronics Co увеличила операционную прибыль в I квартале 2018 г. до рекордного показателя, причем компания обновляет рекорд четвертый квартал подряд. Выручка за отчетный период увеличилась на 20% до 60,56 трлн вон ($56 млрд). Чистая прибыль в январе-марте подскочила в полтора раза и составила 11,69 трлн вон ($10,8 млрд) по сравнению с 7,68 трлн вон за аналогичный период 2017 г.
Операционная прибыль достигла 15,64 трлн вон ($14,5 млрд), что на 58% больше, чем годом ранее. Этот показатель оказался наибольшим в истории корпорации, обновив максимум предыдущей четверти в 15,1 трлн вон, передает vestifinance.ru.
Компания связывает увеличение прибыли с показателями подразделения по продаже микросхем, а также с увеличением продаж флагманских смартфонов, включая Galaxy S9. Компания ожидает, что бизнес по чипам будет демонстрировать рост и в следующем квартале. При этом получение прибыли в других подразделениях станет проблемой из-за рыночных условий и конкуренции. Эксперты, опрошенные S&P Global Market Intelligence, в среднем прогнозировали чистую прибыль Samsung в I квартале на уровне 11 трлн вон, выручку - в 60,2 трлн вон.
Мобильное подразделение Samsung получило операционную прибыль на уровне 3,77 трлн вон ($3,5 млрд) по итогам первых трех месяцев 2018 г. Годом ранее прибыль равнялась 2,07 трлн вон. Сам производитель связывает этот подъем с выходом флагманского смартфона Galaxy S9 и сильными продажами предшествующей модели - Galaxy S8.
Несмотря на сильные показатели, инвесторы беспокоятся по поводу сохранения высоких темпов роста в будущем, поскольку спрос на смартфоны в мире снижается, а цены на микрочипы, скорее всего, не смогут подскочить так сильно, как за последний год.
Отмечается, что около 70% операционной прибыли Samsung пришлось на подразделение по выпуску микрочипов, причем доля подразделения в выручке составляет порядка трети, что говорит об очень высокой рентабельности этого бизнеса. Samsung ожидает, что полупроводниковый бизнес будет демонстрировать рост и во II квартале. При этом получение прибыли в других подразделениях станет проблемой из-за рыночных условий и конкуренции, предупредили в компании.
Операционная прибыль дисплейного бизнеса Samsung сократилась втрое - с 1,3 трлн вон в I квартале 2017 г. до 410 млрд вон ($380 млн) год спустя. В компании объяснили регресс растущей конкуренцией на рынке жидкокристаллических панелей. Направление потребительской электроники Samsung получило квартальную операционную прибыль на уровне 280 млрд вон ($260 млн) снизившись с 410 млрд вон в первой четверти 2017 г. В этом спаде ИТ-гигант винит сокращение ассортимента продуктов из начальной и средней ценовых категорий.
Акции компании на торгах в Сеуле в четверг подорожали на 2,6%. Капитализация компании за последние 12 месяцев выросла на 18% и составляет 361,2 трлн вон ($335 млрд).
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telegraph.md