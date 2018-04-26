Особенности климата и необходимость добывать пропитание в труднодоступных местах в значительной степени определяют, какие мутации закрепятся в популяции людей и как будет развиваться общество. РИА Новости рассказывает о народах, которые благодаря естественному отбору адаптировались к сложным окружающим условиям.
Горные племена Тибета и Анд
Организм человека не приспособлен к жизни в горах. На высоте 2500 метров над уровнем моря из-за разреженной атмосферы трудно дышать, развивается гипоксия с тошнотой, рвотой, головокружением, мышечной слабостью. На высоте 7600 метров вообще невозможно находиться без дыхательных аппаратов.
Однако племена Тибетского нагорья и Анд приспособились к высокогорью, причем на основе двух противоположных принципов. В крови обитателей Анд, живущих на высоте 4500 метров, содержится больше кислородопереносящего гемоглобина, чем у равнинного населения. У тибетцев, наоборот, гемоглобина в крови мало, а скорость и объем кровотока увеличены почти в два раза из-за повышенной концентрации продуктов распада азота — нитратов и нитритов.
Фулани Африки
У большинства видов млекопитающих усваивать лактозу, или молочный сахар, способны только детеныши, питающиеся грудным молоком. Наши далекие предки тоже в возрасте трех-пяти лет уже не переваривали лактозу. Но около девяти тысяч лет назад в ДНК людей, населяющих территорию современной Европы, произошла мутация, позволившая им пить сырое молоко. В организме европейцев перестал отключаться ген LCT, ответственный за усваивание лактозы. В геноме остальных людей такой мутации нет, поэтому среди взрослого населения Азии и Африки непереносимость лактозы доходит до 90%.
Исключение — кочевые племена фулани на севере Нигерии, испокон веков занимающиеся разведением крупного рогатого скота. В условиях засушливого и сурового климата молоко было прекрасным источником дополнительной энергии. Поэтому сегодня фулани — среди немногих африканцев, способных пить сырое молоко. Интересно, что мутация фулани отличается от европейской, хотя обе находятся в гене MCM6, заставляющем работать ген LCT во взрослом организме.
Баджо — человекорыбы
Представители народности баджо из Юго-Восточной Азии, известные также как "морские цыгане", ныряют на глубину до 70 метров и находятся под водой продолжительное время без каких бы то ни было специальных приспособлений. Из снаряжения у них — только деревянные очки и рыболовные снасти. Ученые обнаружили, что эти удивительные способности баджо связаны сразу с несколькими мутациями в генах, которые, среди прочего, привели к увеличению селезенки. У баджо этот орган в среднем наполовину больше, чем у остальных людей.
Селезенка играет важную роль в фильтрации крови, и от ее размеров зависит так называемый ответ на погружение под воду — механизм, помогающий выжить в бескислородной среде при низких температурах. При нырянии этот орган сжимается и освобождает красные кровяные тельца, благодаря чему уровень кислорода в крови увеличивается. Это позволяет человеку дольше задерживать дыхание.
Индейцы навахо
Некоторые мутации, возникающие у людей в процессе адаптации к среде обитания, дают побочные эффекты. Так, индейцы племени навахо, проживающие на территории современной Мексики и Латинской Америки, унаследовали от своих далеких предков редкую мутацию, которая приводит к развитию диабета второго типа.
Виноват в этом мутантный вариант гена SLC16A11, встречающийся примерно у половины потомков коренного населения Америки, у десяти процентов жителей Восточной Азии и очень редкий среди европейцев и африканцев. Даже одна копия этой версии гена повышает риск развития диабета второго типа на четверть. Наличие же двух унаследованных от родителей копий увеличивает вероятность заболеть диабетом наполовину.
Интересно, что, по некоторым данным, эта же мутация препятствует развитию коронарной болезни сердца. Возможно, поэтому она не была отбракована в ходе естественного отбора.
Пигмеи
Это обитающее в экваториальных лесах Африки племя отличается низким ростом и короткой продолжительностью жизни. Долгое время считалось, что низкорослость пигмеев — результат естественного отбора. Они перестают расти сразу после полового созревания, и это дает им время на то, чтобы обзавестись потомством, а главное — возможность направить все ресурсы организма на репродукцию.
Предполагается, что низкорослые люди лучше противостоят инфекциям.
Средняя продолжительность жизни пигмеев не превышает двадцати лет. Чаще всего они погибают от инфекционных заболеваний, которым благоприятствует жаркий и влажный климат, пишет РИА Новости
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