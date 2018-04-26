Пострадавшая в "Зимней вишне" о действиях сотрудников: спасали не людей, а телевизор

Одна из потерпевших по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" рассказала суду о действиях сотрудников центра и пожарных во время трагедии.

"Я оттолкнула аниматора (детской площадки), которая бежала вниз по лестнице и тащила телевизор", — сообщила Ксения Зимина на заседании Кемеровского областного суда.

Пожарные, по ее словам, "бегали по сторонам и не знали, что делать", передает "Интерфакс".

Ранее источник рассказал агентству, что во время пожара одна из работниц на фоне возникшей паники попыталась вынести с собой широкоформатный телевизор. Правда, из-за давки технику пришлось бросить.

Кемеровский областной суд сегодня рассматривал жалобу на арест начальника пожарного караула Сергея Генина, который обвиняется в халатности. По версии следствия, он проигнорировал информацию очевидца о том, что в кинозале заблокированы люди. В результате этого погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара на четвертом этаже в кинозале №2.

В итоге суд оставил пожарного под арестом, а апелляционную жалобу без удовлетворения, отмечает Вести.ру.