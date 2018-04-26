Кандидат в президенты Мексики предлагает вернуть смертную казнь в стране

Хайме Родригес Кальдерон по прозвищу Бронко, являющийся кандидатом на пост президента Мексики на предстоящих выборах, высказался за возврат смертной казни в стране.

Согласно конституции 1917 года, за ряд преступлений допускается применение высшей меры наказания, однако в реальности последний гражданский преступник в стране был казнен в 1937 году и военный преступник – в 1961 году. В 2005 году в Мексике отменили смертную казнь за все виды преступлений.

Бронко в ходе поездки в штаты Гуанахуато и Керетаро общался со своими сторонниками по телефону, передает РИА Новости. На вопрос одного из звонивших относительно правильности введения смертной казни за изнасилование и некоторые другие преступления Кальдерон дал положительный ответ. По его мнению, смертная казнь напугает преступников, поэтому ее следует вернуть.