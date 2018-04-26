Презентован новый седан Lafesta от Hyundai

Компания Hyundai представила на автосалоне в Пекине первую серийную модель седана Lafesta. Новинка разработана в новом фирменном стиле марки под названием Sensuous Sportiness. Об этом пишет Motor.

Автомобиль получил оптику, визуально объединенную с решеткой радиатора. Также автомобиль оснащен рельефными боковинами. В целом же экстерьер выглядит очень эстетично, с доминированием обтекаемых линий, передает korrespondent.net.

По части габаритов автомобиля известно, что его длина составляет 4660 мм, а размер колесной базы - 2700 мм.

Автомобиль оснащен 1.6-литровым бензиновым турбодвигателем. Седан может развивать от 177 до 204 л.с. Двигатель будет работать в паре с семиступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач.