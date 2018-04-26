Для женщин-предпринимателей ежегодно будут выделятся гранты

Бизнес-леди - это звучит гордо и перспективно. Правительство постановило ежегодно выделять гранты основательницам новых предприятий. На эти цели будет выделено 14 миллионов леев. И это - лишь один из пунктов стратегии развития малых и средних предприятий, рассчитанной до 2020 года.

"Мы поддержим всех желающих, которые отвечают критериям отбора. Мы говорим о ста женщинах в области предпринимательства. Сто женщин, которые остаются в Молдове и открывают свое дело. Сто женщин - это сто предпринимательских дел, это сто мотивов для меня лично верить в будущее экономического роста этой страны", сообщил министр экономики и инфраструктуры, Кирилл Габурич.

Согласно документу, более двух с половиной тысяч предпринимателей будут обучены развитию предпринимательских навыков - их научат искать партнеров и ладить с законодательством.

Государство предоставит гарантии для старт-апов. Стратегия также предусматривает, что еще десять предприятий получат большие инвестиционные гранты.

В Молдове малые и средние предприятия составляют почти 99 процентов от общего число предприятий.